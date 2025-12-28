Por los incendios, un municipio de la zona emitió un alerta ante la presencia de serpientes

Debido a los incendios que se vienen dando en los últimos días en la zona, desde el municipio de Villarino se advirtió que en distintos puntos del distrito, se ha detectado la aparición de serpientes en zonas urbanas y periurbanas.

Esta situación puede estar vinculada al desplazamiento de la fauna provocado por el fuego, se indicó desde la comuna.

Por ello, se recordó que las serpientes no buscan el contacto con las personas y, en la mayoría de los casos, intentan huir. "La prevención y la calma son claves para evitar accidentes", se explicó.

Ante esta situación, se emitió una serie de recomendaciones generales, como mantener patios, terrenos y baldíos limpios, con el pasto corto; evitar acumulación de chapas, leña, escombros o basura; recordar que donde hay roedores, hay mayor presencia de serpientes; usar calzado cerrado, especialmente en zonas rurales, y resguardar a los animales de compañía.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, desde la secretaría de Salud del Municipio se explicó que en caso de mordedura, no intentar capturar a la serpiente; no realizar curaciones caseras ni maniobras sobre la herida; si es posible, tomar una foto o video para su identificación; colocar hielo y dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano, y se destacó que en Villarino se cuenta con suero antiofídico.

También se recomendó que ante la presencia de una serpiente, es necesario comunicarse al 2915 32-1416.

En este marco, se indicó que el mantenimiento y la limpieza de propiedades y terrenos es una obligación, por lo que aquellos predios que no cumplan con estas condiciones podrán ser infraccionados.