Pablo Quirno será el nuevo canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

El actual secretario de Finanzas, Pablo Quirno, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, que le presentó su renuncia al presidente Javier Milei, según confirmaron fuentes oficiales.

Quirno, economista formado en la University of Pennsylvania y con experiencia en el sector privado y en cargos públicos, ya se encontraba al frente de la Secretaría de Finanzas, lo que facilitaría la transición a su nuevo rol.

Gerardo Werthein presentó su renuncia al presidente Javier Milei a pocos días de las elecciones legislativas, en medio de tensiones internas.

Según fuentes oficiales, la decisión fue consensuada y Werthein continuará colaborando de manera externa en temas vinculados a la diplomacia económica.



Noticia en desarrollo