Una máxima de 39ºC: se viene un lunes con mucho calor en Bahía Blanca

Una jornada calurosa e inestable es la que aguarda este lunes a Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima alcanzará a 39 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será templado a caluroso. El viento será leve del noroeste y la visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La mínima será de 18 grados centígrados

En la tarde, el tiempo será caluroso, tornándose inestable. El viento será leve del noroeste rotando al sudeste, con ráfagas de intensidad regular; el índice

de radiación ultravioleta será muy alto y la visibilidad será buena.

En esas horas se dará la máxima del día, con 39 grados centígrados.

La noche será templada con cielo poco nuboso. Se estima para medianoche una temperatura de 23 grados centígrados.

En la zona

En Monte Hermoso y Pehuen Co se espera un lunes fresco a caluroso, con ascenso de temperatura y viento leve del sector norte rotando al sudeste con ráfagas de intensidad regular.

La mínima será de 14 y la máxima de 32 grados centígrados.

En la Comarca Serrana se aguarda una jornada fresca a calurosa, con ascenso de temperatura y viento leve en aumento a intensidad moderada del noroeste.

La temperatura será de 15 y la máxima de 37ºC.