El canciller Werthein le presentó su renuncia a Milei

Horas después de que el presidente Javier Milei adelantara que rearmará el gabinete tras las elecciones legislativas nacionales del domingo, el canciller Gerardo Werthein presentó la renuncia, según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo al diario "Clarín".

El ministro de Relaciones Exteriores decidió dar un paso al costado y este miércoles formalizó la presentación de la renuncia, amplió el medio capitalino. La salida de Werthein se hará efectiva el lunes, el día después de las elecciones.

Werthein había quedado en el centro de la polémica y los cuestionamientos de una parte del Gobierno después de la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

Los trolls libertarios que responden a Santiago Caputo lo señalaron como el responsable por la supuesta confusión del mandatario norteamericano que derivó en su afirmación de que el apoyo al gobierno argentino estaba sujeto al resultado de las elecciones del domingo.

El funcionario saliente alegó diferentes motivos, entre ellos, justamente algunos roces que mantuvo en los últimos meses con otros miembros importantes del equipo de gobierno.

Si bien no oficializó nombres, Milei tenía decidido reemplazar a Werthein y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Desde Casa Rosada también deslizan que el posible reemplazo de Werthein sería el actual secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien responde al mencionado Santiago Caputo, quien a su vez suena como potencial jefe de Gabinete u otro rol formal, dejando atrás su carácter de asesor.

En las últimas horas Sotelo fue consultado sobre la situación de Werthein y se limitó a señalar que trabajó "muy bien con el canciller".

"Él no se ha expresado públicamente y yo como funcionario de Cancillería estoy esperando que aclare o no la situación", dijo en una entrevista con el stream Neutral.

La de Werthein es la primera salida de un gabinete que tendrá otros cambios. El presidente ratificó que a partir del 10 de diciembre dejarán sus cargos Patricia Bullrich -Seguridad- y Luis Petri -Defensa-, ambos candidatos en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

También se busca reemplazante para el vocero Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño. Y hay insistentes versiones que indican que las modificaciones no cesarán ahí.