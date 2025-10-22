Fue finalista de la Libertadores y dirigió en la Argentina: cuál es el nombre que suena para dirigir a Boca

Tras la muerte de Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda se hizo cargo de Boca y dirigirá el equipo al menos hasta diciembre cuando termine la temporada. Mientras tanto, el presidente Juan Román Riquelme ya comenzó a planificar el proyecto futbolístico para 2026, que no se descarta que sea con un nuevo entrenador.

Según informaron los periodistas Rodrigo Buysan y Franco Bertolini desde Uruguay, el Xeneize realizó una consulta informal al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani para conocer la situación de Diego Aguirre, actual entrenador del Mirasol.

En Boca empezaron a evaluar distintos nombres para el próximo ciclo y el uruguayo surgió como un nombre interesante. Riquelme valora la experiencia de Aguirre en el fútbol sudamericano.

El montevideano, de 60 años, tiene una dilatada carrera de 23 años, con pasos por Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay y diferentes clubes de Brasil. También dirigió en México y Qatar.

Como DT de Peñarol ganó ocho títulos y en su primera etapa fue subcampeón de la Copa Libertadores 2011, un trofeo que pudo levantar con el club uruguayo en su época de jugador (1987).

En el país, dirigió a San Lorenzo durante las temporadas 2016/17 y 2017/18 con un balance de 33 partidos (17 victorias, 7 empates y 9 derrotas). Su principal resultado fue haber alcanzado la semifinales de la Copa Sudamericana.

Si bien por el momento no hubo una oferta formal, el contacto de Boca marca el inicio de un sondeo que podría avanzar en los próximos meses, dependiendo del cierre de la temporada y de las decisiones que tome el actual cuerpo técnico.

Hasta fin de año, Boca tiene dos objetivos: coronarse campeón del Torneo Clausura o, al menos, asegurar su clasificación para la Copa Libertadores 2026. (TN)