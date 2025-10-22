El saludo de cumpleaños de Yuyito González para Milei

Yuyito Gonzalez, durante la emisión de su programa llamado Empezar el Día, protagonizó un momento que no pasó desapercibido y apenas comenzó el ciclo, dijo con una sonrisa: “Quiero saludar muy especialmente, por su cumpleaños, a nuestro querido presidente de la Nación”.

En el programa se ve como ella todavía no olvida a Javier Milei y que extraña su antiguo romance con él, ya que le dedicó la canción de cumpleaños antes de comenzar con la emisión de su programa.

Además, Yuyo manifestó: “Que tengas un hermoso día, feliz cumpleaños”. También le dijo: “Retroceder nunca, rendirse jamás”.

Recordemos que ambos mantuvieron una relación sentimental que, según trascendió, se extendió por casi un año, cuando el vínculo comenzó en 2024, luego de que ambos se conocieran en un evento público y compartieran varios encuentros.

Con el tiempo, la pareja decidió blanquear su relación, lo que generó gran repercusión mediática y curiosidad por el estilo de vida del mandatario junto a la conductora.

Durante los meses que estuvieron juntos, González acompañó a Milei en distintos momentos de su vida personal y política. Si bien ambos se mostraron reservados respecto a los detalles del romance, en varias entrevistas Yuyito habló con cariño sobre el presidente, destacando su inteligencia y sensibilidad.

Finalmente, el 21 de abril de 2025, la conductora anunció en su programa el final de la relación. “Estoy agradecida por esta relación”, expresó con serenidad, dejando entrever que la ruptura fue en buenos términos. (NA)