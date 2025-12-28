Miguel Borja corre con un short de Olimpo por la montaña antes de sumarse al Cruz Azul

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Miguel Borja disfruta de sus vacaciones en Colombia. Luego de quedar libre de River y del coqueteo con Boca, el Colibrí tiene todo arreglado para unirse al Cruz Azul. Pero mientras tanto, pasa el rato con amigos y al mismo tiempo entrena para no perder la forma.

Es así que Borja hizo algo que llamó la atención ya que, después de haberse comido cuatro empanadas, salió a correr a la montaña. Tal como compartió en sus redes, el delantero quedó exhausto luego de hacer una prueba de resistencia a minutos de haber almorzado.

Vestido con un short de Olimpo (su primer club en nuestro país, con 16 partidos y 3 goles en el torneo de AFA 2014), Borja mencionó “no puedo ni hablar” tras ingerir cuatro empanadas y del cansancio que tenía. Por eso resaltó que "esto es para machos". Sí, el Colibrí entrena pero al mismo tiempo disfruta de sus vacaciones con amigos.

Tras el coqueteo con Boca, irá al Cruz Azul.

Fue una de las bombas del verano. Apenas iniciadas sus vacaciones, Borja le había dejado las puertas abiertas a Boca al indicar que "no puedo decir que de esa agua no beberé", al ser consultado sobre si se cruzaría de vereda. Es así que desde el Xeneize le enviaron una oferta, pero el delantero la terminó desistiendo.

Así, el colombiano aceptó de palabra el ofrecimiento del Cruz Azul, club con el que firmará un contrato por dos años. Pero claro, recién podrá hacerlo a partir del 1° de enero ya que tiene vínculo con River hasta el 31. Por eso, seguramente en los próximos días viajará a México para poner el gancho y así comenzar a entrenarse con lo que será su nuevo equipo.