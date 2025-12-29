Drew Kemp volvió a mostrarse sólido y se impuso en la tercera del Internacional de Speedway

El inglés es puntero del campeonato. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Drew Kemp se adjudicó la tercera fecha del Internacional de Speedway, en el 500cc., como lo había hecho en la programación anterior disputada en Daireaux.

Agustín Kreder le corre por afuera al inglés Drew Kemp.

La fecha se desarrolló en la pista Antonio Miranda, del Automoto Club Bahía Blanca y contó con muy buen marco de público.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el 500 B se impuso Juan Gallego (42 años), que hizo su primera experiencia.

Ciarrochi por adentro y Valentín Champonnois, por afuera.

El festejo de Ciarrochi.

En el 200cc. ganó Giuliano Ciarrochi, 2º) Valentín Champonnois, 3º) Ezequiel Isnard y 4º) Félix Schell.

En 50 Mayores, 1º) Augusto Camoriano, 2º) Jeremías Nuñez , 3º) Antonio Nazareno y 4º) Benjamín Comas.

Y en 50 Menores, por tercera fecha consecutiva se repitió el Nº1, con Jeremías Araya; 2º) Magdalena Buscayrol, 3º) Tiziano Castillo y 4º) León Wilches.

Tremendo duelo: Ampugnani (con un mano) y Zubillaga.

Lo más atractivo de la noche se vio en la tercera serie, que Eber Ampugnani se impuso ante Cristian Zubillaga y quedó tercero Facundo Albín, tres protagonistas que llegaron a la final.

Largan Albín, Ampugnani y Zubillaga. Se planta Hladkovskyi.

En esa misma serie, se plantó en la largada el ucraniano Danko Hladkovskyi (16 años), quien en la primera fecha sólo había alcanzado a llegar a la primera cuarva, cuando sufrió un fuerte accidente.

También brindaron un tremendo espectáculo Cristian Zubillaga y Nicolás Gómez, con victoria para el olavarriense sobre el final, en la serie 16.

Nico Gómez, que había pinchado la cubierta trasera en esa gran serie, sufrió el mismo inconveniente en la 20 y perdió sobre la línea ante Ampugnani.

Mientras que la segunda semifinal, Facundo Albín, después de una gran maniobra, le sacó la posibilidad de meterse en la final al pibe Agustín Kreder.

Facundo Albín adelante, seguido por Facundo Cuello.

500cc.

Serie 1: 1º) Roman Kasputin, 2º) Nicolás Gómez y 3º) Renzo Garbuglia.

Serie 2: 1º) Facundo Cuello, 2º) Matías Galdós, 3º) Lisandro Lobos y 4º) Fernando Olivera.

Serie 3: 1º) Ebero Ampugnani, 2º) Cristian Zubillaga, 3º) Facundo Albín y 4º) Danko Hladkovskyi.

Serie 4: 1º) Drew Kemp, 2º) Agustín Kreder, 3º) Gustavo Curzio y 4º) Diego Eleno.

Serie 5: 1º) Cristian Zubillaga, 2º) Drew Kemp, 3º) Roman Kapustin y 4º) Lisandro Lobos.

Serie 6: 1º) Facundo Albín, 2º) Facundo Cuello, 3º) Gustavo Curzio y 4º) Renzo Garbuglia.

Serie 7: 1º) Eber Ampugnani, 2º) Matías Galdós y 3º) Diego Eleno.

Serie 8: 1º) Agustín Kreder, 2º) Nicolás Gómez, 3º) Danko Hladkovskyi y 4º) Fernando Olivera.

Serie 9: 1º) Eber Ampugnani, 2º) Roman Kapustin, 3º) Agustín Kreder y 4º) Facundo Cuello.

Eber Ampugnani, Agustín Kreder y Facundo Cuello. Atrás, Roman Kapustin.

Serie 10: 1º) Lisandro Lobos, 2º) Danko Hladkovskyi, 3º) Renzo Garbuglia y 4º) Diego Eleno.

Serie 11: 1º) Cristian Zubillaga y 2º) Gustavo Curzio.

Serie 12: 1º) Drew Kemp, 2º) Facundo Albín, 3º) Nicolás Gómez y 4º) Matías Galdós.

Serie 13: 1º) Roman Kapustin, 2º) Matías Galdos, 3º) Danko Hladkovskyi y 4º) Gustavo Curzio.

Serie 14: 1º) Drew Kemp, 2º) Eber Ampugnani y 3º) Renzo Garbuglia.

Serie 15: 1º) Facundo Albín, 2º) Agustín Kreder y 3º) Lisandro Lobos.

Serie 16: 1º) Cristian Zubillaga, 2º) Nicolás Gómez, 3º) Diego Eleno y 4º) Facundo Cuello.

Serie 17: 1º) Facundo Albín, 2º) Roman Kapustin y 3º) Diego Eleno.

Serie 18: 1º) Cristian Zubillaga, 2º) Agustín Kreder, 3º) Matías Galdós y 4º) Renzo Garbuglia.

Serie 19: 1º) Drew Kemp y 2º) Danko Hladkovskyi.

Serie 20: 1º) Eber Ampugnani, 2º) Nicolás Gómez, 3º) Lisandro Lobos y 4º) Gustavo Curzio.

Semifinal 1: 1º) Drew Kemp, 2º) Roman Kapustin, 3º) Matías Galdos y 4º) Lisandro Lobos.

Semifinal 2: 1º) Facundo Albín, 2º) Agustín Kreder, 3º) Danko Hladkovskyi y 4º) Nicolás Gómez.

Accedieron directo a la final Eber Ampugnani y Cristian Zubillaga.

Final: 1º) Drew Kemp, 2º) Facundo Albín, 3º) Eber Ampugnani y 4º) Cristian Zubillaga, quien sufrió un golpe poco antes que le bajaran la bandera a cuadros.

Facundo Albín y Cristian Zubillaga, a pleno.

Las fechas

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.