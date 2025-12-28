Todos los ganadores de los Globe Soccer Awards 2025

"El Mosquito" Dembélé, segundo desde la derecha, ganó el trofeo principal. Foto: NA.

Los Globe Soccer Awards tuvieron este domingo su decimosexta edición en Dubai, con la presencia de figuras destacadas del fútbol mundial y de otros deportes, como el tenista serbio Novak Djokovic.

El más destacado fue el delantero francés Ousmane Dembélé, atacante del PSG, quien fue elegido como el mejor jugador del año tras conquistar la Champions League 2025.

Por su parte, el joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal, se quedó con el premio "Maradona" debido a su habilidad técnica con la pelota y su capacidad para deslumbrar con el balón en los pies. Asimismo, se lo reconoció como el mejor delantero del mundo.

Si bien no tiene nada que ver con el fútbol, hubo un galardón especial para el tenista Novak Djokovic, que recibió el Premio Global del Deporte por lo hecho en su disciplina. En tanto, Luis Enrique fue votado como mejor entrenador y el PSG, como mejor club, mientras que la mejor selección fue Portugal.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo obtuvo el premio a mejor jugador de Medio Oriente y fue el encargado de entregarle el galardón a Djokovic, ex número 1 del mundo y máximo ganador de torneos Grand Slam (10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 4 US Open). (NA).

Todos los ganadores

El listado por categoría y premiado:

+ Mejor jugador masculino: Ousmane Dembélé (PSG)

+ Mejor jugadora femenina: Aitana Bonmatí (Barcelona)

+ Mejor club masculino: PSG

+ Mejor club femenino: Barcelona

+ Mejor entrenador: Luis Enrique (PSG)

+ Mejor centrocampista: Vitinha (PSG)

+ Mejor delantero: Lamine Yamal (Barcelona)

+ Jugador emergente: Désiré Doudé (PSG)

+ Mejor agente: Jorge Mendes

+ Mejor director deportivo: Luis Campos (PSG)

+ Mejor presidente deportivo: Nasser Al-Khelaïfi (PSG)

+ Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

+ Mejor creador de contenido: Bilal Halal

+ Mejor Academia: Right to Dream

+ Trayectoria profesional: Hidetoshi Nakata y Andrés Iniesta

+ Mejor branding: Los Angeles Football Club

+ Mejor Mental Coach: Nicoletta Romanazzi

+ Mejor Selección: Portugal

+ Mejor Superación Deportiva: Paul Pogba

+ Premio Maradona: Lamine Yamal.