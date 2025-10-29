Sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut: la nueva hipótesis que se investiga

A 19 días de la desaparición de Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, en Chubut, todavía no se sabe nada sobre su paradero y los perros rastreadores continúan con la búsqueda.

En medio de ese contexto, los investigadores intentan establecer qué sucedió con la pareja de jubilados y analizan la posibilidad de que sus cuerpos estén en El Valle de Marte.

El lugar, lleno de cañadones y zonas blandas, cuenta con un piletón de barro, que es una especie de tierra movediza.

Si bien la teoría que indicaba que Pedro y Juana pudieron haber sido víctimas de un robo fue finalmente descartada en los últimos días por el ministro de Seguridad provincial, Héctor Iturrioz, los investigadores todavía analizan otras opciones, como por ejemplo que alguien haya descartado los cuerpos allí.

Lo cierto que hasta ahora no hay pruebas que los ubiquen en la zona, sino que todo se enmarca en la cercanía del lugar en donde se encontró la camioneta.

En ese contexto, los perros rastreadores continúan la búsqueda pero ahora de personas sin vida.

Durante el último rastrillaje, que abarcó aproximadamente 15 kilómetros, participaron dieciséis efectivos policiales junto con personal especializado de la División Búsqueda de Personas y la División Canes de Comodoro Rivadavia.

La búsqueda se desarrolla entre el punto donde fue encontrado el vehículo en el que se movilizaba la pareja y la Ruta Nacional N° 3, según precisó el medio local ADNSur. El operativo avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial N° 73, mientras otro grupo de agentes recorrió el cañadón por donde corre el río La Máquina hasta la Ruta Provincial N° 1.

El trabajo en la zona se desarrolla bajo la supervisión del subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia.

Las autoridades, además, solicitaron a los vecinos que brinden cualquier información que pueda aportar datos sobre el paradero de la pareja. (NA)