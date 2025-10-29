Irónica protesta de vecinos del barrio Noroeste por una pérdida cloacal

El ingenio popular no descansa y, cuando el tema en cuestión lleva mucho tiempo, parece alcanzar límites impensados.

Esta vez, vecinos del barrio Noroeste adornaron con globos una pérdida cloacal situada en la esquina de Bolivia y Rondeau.

Allí, sobre una vereda deteriorada y con agua servida escurriendo hacia la calle, los vecinos montaron un cartel que dice: "Pileta de mierda ABSA ¡cumple un mes más! ¡33 meses sin solución!".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Más allá de las roturas generadas por la inundación del 7 de marzo y las diferentes obras que la empresa ABSA lleva a cabo, la ciudad cuenta con innumerables sectores donde florecen los desbordes cloacales.

Las aguas residuales tienen múltiples consecuencias negativas tanto para la salud pública como para el medio ambiente y generar trastornos para transitar a pie o en vehículo.

Últimamente se fueron sucediendo numerosas protestas de vecinos en Castelli y Entre Ríos, Moreno y Pampa Central, y Líbano y Rondeau, por ejemplo, este último a dos cuadras del actual.