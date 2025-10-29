Corte de calles y servicios para este miércoles 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre se realizarán trabajos de reencarpetado por parte del Municipio de Bahía Blanca y ABSA continuará con tareas en el barrio Stella Maris el día de mañana.

Corte de calles:

Desde las 7 y hasta las 20, se producirá un corte total de calzada en calle Entre Ríos entre Vieytes y Güemes debido a la ejecución de una obra de reencarpetado asfáltico.

Trabajos de ABSA

Para mañana jueves 30, se han programado tareas de empalme en la red de agua en el barrio Stella Maris, de Bahía Blanca.

Los trabajos se ejecutarán sobre calle Paroissien como parte de las obras de reposición de cañerías que fueron arrasadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Durante las tareas se verá afectado el suministro de agua en el sector.

Ante ello, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales, hasta la normalización.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.