La Liga Profesional confirmó día y horario para el Superclásico por la fecha 15 del Clausura

La Liga Profesional confirmó el día y horario en que Boca y River disputarán en la 15ta. fecha del Torneo Clausura una nueva edición del Superclásico.

El encuentro se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera.

En la fecha anterior, el Millonario enfrentará a Gimnasia en el Monumental, donde intentará recuperarse de la eliminación de la Copa Argentina.

Por su parte, el Xeneize visita a Estudiantes de La Plata en una difícil parada sin su mejor jugador: Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla ante Barracas y se limpió para estar ante el Millonario.

Marcelo Gallardo apunta a recuperar a Sebastián Driussi, quien sufrió una lesión de isquiotibiales en Córdoba frente a la Lepra Mendocina.

Claudio Úbeda buscará contar con Edinson Cavani, que trabaja día a día con el objetvo de volver a la plenitud física.