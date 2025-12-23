Incendio en Universitario: los bomberos continúan combatiendo las llamas

Bomberos del Cuartel Central bahiense continúan esta noche combatiendo el incendio originado en una vivienda del barrio Universitario.

El siniestro se produjo en horas de la tarde, pero la intensidad de las llamas todavía persiste, generando malestar en todo el sector.

Todo ocurre en una vivienda ubicada en Caronti al 500 y, según se indicó a La Nueva. desde el Cuartel Central, no se han producido víctimas ni heridos.

Testigos en el lugar explicaron que el fuego se habría producido en el patio de la vivienda, a partir de la quema de residuos, y se habría propagado al resto del edificio.

Incluso, en las imágenes a las que pudo acceder La Nueva., se observa el fuego a través de una ventana del primer piso, sobre la calle.

El humo, además, afectó a varias cuadras a la redonda.



Noticia en desarrollo