Liga del Sur.

Ezequiel Alonso recibió la peor noticia: tiene la rodilla rota y hasta 2026 no atajará

El arquero de Huracán deberá ser intervenido quirúrgicamente porque tiene cortado el ligamento cruzado anterior y comprometidos parcialmente los meniscos.

Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El golpe en la tibia no arrojó mayores consecuencias que una inflamación, pero anoche él sentía que su rodilla derecha se mantenía inestable y no se podía parar con normalidad. Esta tarde se hizo los estudios de rigor y el diagnóstico fue un golpe al corazón para Ezequiel Alonso, arquero de Huracán: “rotura del ligamento cruzado anterior y rotura parcial de meniscos”.

En el 0-0 de ayer ante Libertad, Agüita chocó con su compañero Olguín y con evidentes signos de dolor y con lágrimas en sus ojos, dejó la cancha en camilla, para ser derivado a un nosocomio local, donde las primeras placas determinaron que había lesión ósea.

Lo pero vino después, y “Eze” solo manifestó: “Estoy muy triste, en mi casa, tratando de digerir la noticia”.

El domingo, cuando el “Globo” visite a Sporting por la fecha 11 del Clausura de la A liguista, al banco irá el golero de Reserva, Fausto Andragnez, siguiendo en el arco el que reemplazó a Alonso en la víspera: Matías Salvarezza.

Igualmente, el club del bule no descarta la posibilidad de reemplazar al arquero lesionado, aunque ese será un tema a resolver cuando se reúna la Comisión Directiva.

