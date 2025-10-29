Ezequiel Alonso recibió la peor noticia: tiene la rodilla rota y hasta 2026 no atajará

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El golpe en la tibia no arrojó mayores consecuencias que una inflamación, pero anoche él sentía que su rodilla derecha se mantenía inestable y no se podía parar con normalidad. Esta tarde se hizo los estudios de rigor y el diagnóstico fue un golpe al corazón para Ezequiel Alonso, arquero de Huracán: “rotura del ligamento cruzado anterior y rotura parcial de meniscos”.

En el 0-0 de ayer ante Libertad, Agüita chocó con su compañero Olguín y con evidentes signos de dolor y con lágrimas en sus ojos, dejó la cancha en camilla, para ser derivado a un nosocomio local, donde las primeras placas determinaron que había lesión ósea.

Lo pero vino después, y “Eze” solo manifestó: “Estoy muy triste, en mi casa, tratando de digerir la noticia”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El domingo, cuando el “Globo” visite a Sporting por la fecha 11 del Clausura de la A liguista, al banco irá el golero de Reserva, Fausto Andragnez, siguiendo en el arco el que reemplazó a Alonso en la víspera: Matías Salvarezza.

Igualmente, el club del bule no descarta la posibilidad de reemplazar al arquero lesionado, aunque ese será un tema a resolver cuando se reúna la Comisión Directiva.