El documental "Yo jugué con Dios", de Raúl Papalardo, llega al cine bahiense

"Mientras hablan de Diego (Maradona) se viene a mi mente un partido que estaba jugando en el Clagogó con amigos. Era en 1992 y en una pausa escucho que alguien dice: 'Mañana pasamos con el camión y nos vamos a Marisol a ver a Diego'. En ese momento pensé, que locura ir a hasta Marisol en camión. Y, después de eso, muchas veces me repiquetea en la cabeza: 'Qué tonto no haber subido a ese camión; otra podría haber sido la historia".

El bahiense Raúl Papalardo, camarógrafo y videasta, se cruzó por primera vez con algo que lo relacionó al "10". Fue el principio de lo que unos años después, proyectando unas vacaciones con su familia, y portando la cámara como testigo , desencadenaría en el documental que ya transitó por muchos sitios.

"Yo jugué con Dios", la frase transformada en documental -con logo propio del creador- que muchos pueblerinos de Marisol, De la Garma y Tres Arroyos repitieron después de aquellas vacaciones de Diego en el balneario que los marcó para siempre, llega este jueves al cine bahiense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Será a las 21.30 en el Visual de calle Chicalana. La entrada tiene un costo de 8 mil pesos. Verlo en pantalla gigante, con una definición única y un sonido que conmueve, es algo único", dijo Raúl Papalardo, quien pasó por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

"Hay anécdotas imperdibles con la gente de esos pueblos, que tienen miles de fotos con Diego. Allí, en la humildad, es donde se vio reflejada su lado más sensible, porque Maradona es el de Villa Fiorito, el del hogar humilde y donde creció con amor. Diego jugó los partidos a beneficio de una sala médica, un vestuario que lleva su nombre y una institución del caminante. Todo lo hacía a beneficio; de lo contrario no jugaba", contó.

"Y en uno de esos partidos ligó una patada en la frente que fue la segunda más brava de toda su carrera. Un defensor dorreguense le dio en la frente, cayó de nuca y se levantó con sangre en la nariz. Agarró la pelota y siguió jugando. Ese es el jugador que se ganó el corazón de la gente", apuntó Papalardo.

"Hace poco me tocó dar una charla en Tea y Deportea, con periodistas y futuros periodistas. Quedaron fascinados y hasta salió una nota en TYC Sports. Este documental va a recorrer la región; me falta llevarlo a De La Garma y luego, mi sueño, es culminar en Nápoles, donde ya saben que existe", apuntó.

Para reservar entradas pueden llamar al número 291-6496897.

La nota completa a continuación: