El 0-0 importó muy poco: “¿Cómo está Ezequiel Alonso?, fue la pregunta en el bulevar

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Lo que es el fútbol, piensa uno muchas veces, y en ese aquelarre de sensaciones los momentos malos se mezclan con los buenos, o después de una situación de disgusto enseguida aparece un regocijo de placer, pasajero e ínfimo, pero que se puede emparentar con el destino --porqué así se tenía que dar-- o con las ordenes de seres celestiales o superiores que aman a este deporte como los que juegan, dirigen y otros que de alguna manera, por trabajo o pasión, se vinculan con el pasatiempo competitivo donde la pelota siempre es el centro de la escena.

Sí, lo que es el fútbol: un arquero sale lesionado y en camilla y el que lo reemplaza termina siendo figura cumbre del encuentro. La lesión de Ezequiel Alonso preocupó a todos, y Matías Salvarezza le cuidó el arco como si hubiera recibido ese único mandato divino, como si el espíritu del “1” hubiese estado sobrevolando todo el tiempo el Bruno Lentini.

El partido fue de mayor a menor. En ritmo, en dinámica y en intenciones. Cuando se empezó a desinflar, nadie agarró el inflador y el trámite terminó en “llanta”.

Con balón al piso, el “Globo” trató siempre de traccionar en un campo rápido y desparejo, que en definitiva terminó atentando contra la salud de los que más más fe mostraban entre la tierra pantanosa y el barro.

Con Navarro y Segovia activos en los carriles, el de White le hizo un tajo a la visita, que dependió de algún desprendimiento veloz de Sabatini para llevar peligro hasta las narices de Alonso.

Cuando el de Villa Rosas se acomodó en el rectángulo, Huracán dejó de ser insistente con los centros y Scalco y Pane tuvieron que bajar a desgano para ir a buscar la de cuero.

A los 24, otro pelotazo a Sabatini terminó con un choque entre Alonso y su compañero Olguín, quien venía cerrando del medio hacia afuera. El central se paró rápido, pero el golero no. Lo vinieron a revisar, se levantó e intentó caminar, pero se tiró al piso retorciéndose de dolor. Lo sacaron en camilla y lo derivaron al hospital Español, donde le hicieron las placas radiográficas que, más tarde, arrojaban que no había lesión ósea.

“Tengo dos tapones marcados debajo de la rodilla (derecha), pero por suerte no tengo nada roto (se descartó fisura o fractura a la altura de la tibia y el peroné), así que por ese lado zafamos”, adelantó “Agüita”, quien seguía con inestabilidad en la rodilla (¿ligamentos?; que no sea nada).

El cotejo siguió y en plena confusión psicológica del dueño de casa llegó la infracción de Linares sobre Lincopán (lo barrió en un centro corto), clarita y bien sancionada por el árbitro Leopoldo Gorosito. De la ejecución se hizo cargo el “Topo” Sabatini y Salvarezza, ya con el cuerpo caliente y toda la confianza que le había dejado su colega, atajó el disparo yendo para su derecha.

En la segunda etapa siguió el show de Salvarezza, quien le tapó un mano a mano a Nahuel Sánchez y sacó de la “ratonera” un cabezazo de Lincopán.

Los volantes huracanenses fueron sometidos por la fricción y los refrescos del milrayita casi se “cargan” con los tres puntos.

Mientras preguntaban por la salud de Alonso, en Huracán se deleitaban con el empate, porque le permite seguir como vanguardistas del torneo Clausura de la A a cuatro fechas para el final del tramo regular.

La síntesis

Huracán 0 (4-1-3-2)

Alonso 6

Mayo 6

Pérez Mangui 5

Olguín 6

Pacheco 6

J. Parra 5

Segovia 5

Linares 4

Navarro (c) 6

D.B. Scalco 5

Pane 4

DT: Mauro Brunelli

Libertad 0 (4-4-2)

Carnicero 6

M. López 6

Palacios 6

P. López 5

Paredes 7

Achares 5

Cocciarini 4

Lincopán (c) 6

Gigena 5

Sabatini 4

Jeva 3

DT: Daniel Correa

PT. No hubo goles. A los 50m. Salvarezza (H) le atajó un penal a Sabatini (L).

ST. No hubo goles.

Cambios. 31m. SALVAREZZA (9) por Alonso, 70m. Garderes (5) por Pane y 82m. Chamorro por Mayo, en Huracán; 45m. N. Sánchez (7) por Cocciarini, 68m. J.I. Acosta (6) por Jeva, 78m. R. Dindart por A. Gigena y 87m. Santillán por Sabatini, en Libertad.

Amonestados. Chamorro (91m.), en Huracán; Cocciarini (45m.), Achares (66m.), N. Sánchez (88m.) y Santillán (93m.), en Libertad.

Arbitro. Leopoldo Gorosito (8,5).

Cancha. Huracán (4).