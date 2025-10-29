Detienen a un hombre por querer sobornar a un oficial en un operativo de Saturación

El auto del detenido no tenía documentación

Este martes por la tarde se produjo un operativo de Saturación a cargo de la Comisaría Séptima, junto con Policía Local y Motorizada, efectivos de caballería, UTOI y control de Tránsito Urbano en la intersección de calles 17 de Mayo y Gallego Mora.

Allí se detuvo a Saul Martínez de 65 años de edad que ante el requerimiento de documentación y la ausencia del mismo, quiso sobornar a uno de los oficiales ofreciéndole dinero, por lo que se procedió a su aprehensión y secuestro del rodado.

El detenido quedó imputado por cohecho en grado de tentativa y fue trasladado a la Comisaría Séptima, con intervención de la UFIJ Nª15.

Además, el operativo arrojó un saldo de cuatro automóviles secuestrados por diferentes infracciones y ocho motocicletas.