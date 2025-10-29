Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

5.1°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

5.1°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

5.1°
La ciudad.

Detienen a un hombre por querer sobornar a un oficial en un operativo de Saturación

Se trata de un hombre de 65 años que ofreció dinero a un uniformado al momento de su detención por un control de rutina.

El auto del detenido no tenía documentación

Este martes por la tarde se produjo un operativo de Saturación a cargo de la Comisaría Séptima, junto con Policía Local y Motorizada, efectivos de caballería, UTOI y control de Tránsito Urbano en la intersección de calles 17 de Mayo y Gallego Mora.

Allí se detuvo a Saul Martínez de 65 años de edad que ante el requerimiento de documentación y la ausencia del mismo, quiso sobornar a uno de los oficiales ofreciéndole dinero, por lo que se procedió a su aprehensión y secuestro del rodado.

El detenido quedó imputado por cohecho en grado de tentativa y fue trasladado a la Comisaría Séptima, con intervención de la UFIJ Nª15.

Además, el operativo arrojó un saldo de cuatro automóviles secuestrados por diferentes infracciones y ocho motocicletas.

Martínez detenido por intento de soborno

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.
Economía y finanzas.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE