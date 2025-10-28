La UNS será sede de un encuentro coral en homenaje a Carmelo Fioriti

Este sábado 1 de noviembre a las 19 horas se realizará el Encuentro Coral "CARMELO: un legado que sigue sonando", un homenaje al maestro Carmelo Fioriti, reconocido por su vasta trayectoria y por los numerosos arreglos que ha realizado para distintas formaciones corales del país.

El evento contará con la participación del Coro Municipal de Jacinto Arauz, bajo la dirección del maestro Sebastián Ferrando; el Coral Punta Alta, dirigido por el maestro Edgardo Matoso; y el Coro de Niños de la Cooperativa Obrera, conducido por el maestro Germán Falcioni con la asistencia de Lara Tramontana.

El encuentro tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (avenida Colón 80), con entrada libre y gratuita.