Clausura liguista: la 11ª fecha arranca el viernes con un clásico y se cierra el domingo

Se viene la recta final del certamen Clausura de la Liga del Sur y ya se conoce el cronograma de partidos para el fin de semana, en el marco de la 11ª fecha.

La programación comenzará el viernes con un choque decisivo en la elite. Villa Mitre y Olimpo --dos elencos que buscan evitar descenso y Promoción-- estarán frente a frente.

Los otros tres cotejos se jugarán el domingo.

El detalle:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*Las tablas

--Clausura: 1) Huracán, 17 unidades; 2) Libertad, 16; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 13; 5) Olimpo, 12; 7) Bella Vista, 11 y 8) Sporting, 10.

--La ​​acumulada: 1) Libertad, 39; 2) Bella Vista, 38; 3) Liniers y Huracán, 35; 5) Villa Mitre, 29; 6) San Francisco, 28, 7) Sporting, 27 y 8) Olimpo, 26.

En el Promo

El choque entre Tiro Federal y La Armonía, uno de los punteros, sobresale del resto.

Mirá la programación:

Posiciones en la "B"

--Clausura: 1) Comercial y La Armonía, 21 unidades; 3) Tiro, 19; 4) Rosario, 17; 5) Pacífico C, 14; 6) Sansinena, 12; 7) Dublín, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La ​​acumulada: 1) La Armonía, 52 puntos; 2) Rosario, 47; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 35; 6) Sansinena, 27; 7) Dublín, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, la mejor la de tabla general jugará la Promoción.