Thiago Faur: “No ganás puntos mereciendo más que el rival”

Pese a que en el minuto 94 tuvo la gran chance de ganar el partido y su disparo a boca de jarro pegó en el palo y salió, el polifuncional Thiago Faur fue uno de los mejores en Sporting, que levantó un 0-2 ante Olimpo y evitó caer en el descenso directo.

“Titi” apareció varias veces en el punto penal llegando desde atrás, incluso Jonathan Acosta le sacó un cabezazo furibundo desde esa posición.

Con su equipo obligado a sumar y que tuvo más de diez situaciones claras ante el aurinegro, Faur dejó en claro que de acá en adelante no pueden cometer más errores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--¿Qué sensaciones te dejó el 2 a 2?

--Un poco de bronca porque tuvimos dos errores en la salida, los pagamos muy caros, ellos fueron muy eficaces y después lo buscamos hasta que al menos lo pudimos empatar. Y si la fortuna estaba un poco más de nuestro lado, lo pudimos haber ganado. Pero las sensaciones son buenas porque fuimos para adelante y levantar un 0-2 con errores propios no es fácil. Además, convertimos en gran figura a Acosta (Jonathan).

“Creo que hay que rescatar la actitud del equipo. Y si lo repetimos podemos sacar los dos partidos que tenemos por delante (Huracán el domingo en el Mendizábal y San Francisco en el Novoa, el miércoles 5)”, amplió.

--Casi lo ganás en la última. Te quisiste morir.

--Sí, fue increíble. No la llegué a enganchar, la agarré medio de espalda, no lo veo al arquero y, si tal vez me tomaba un segundito más, la podía empujar y listo. Después viéndolo otra vez es fácil, pero sentí que tenía que resolver rápido y se me fue apenas afuera.

“Sinceramente, no podemos meterla y nos queda esa sensación de que hicimos méritos para ganar, pero no ganás puntos mereciendo más que el rival por lo que tenemos que seguir mejorando”, añadió.

--Y ahora no pueden ni pestañar.

--Sinceramente, nos quedan todas finales. Todos los partidos son muy parejos y hay que ir partido a partido. Ya nos tenemos que enfocar en Huracán y después veremos.

--Cada vez estás llegando más seguido al área rival.

--La verdad que sí. Intento llegar cada vez más, pero cambiamos el esquema y me permite poder pisar mucho más al área rival sin tener que ir anto para atrás.