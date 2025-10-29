Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

4.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

4.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

4.9°
La ciudad.

Piden ayuda para encontrar a un nene de 9 años que desapareció este martes

Neguen Isaías Caire Agüero es de tez morena, ojos marrones, cabello negro corto y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,55 metros de altura.

Neguen Isaías Caire Agüero tiene 9 años

La Policía solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Neguen Isaías Caire Agüero, un niño de 9 años que fue visto por última vez ayer, alrededor de las 19, en su domicilio de José Avenente al 1700.

Neguen es de tez morena, ojos marrones, cabello negro corto y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,55 metros de altura y, como rasgo distintivo, tiene verrugas en la zona del mentón.

Al momento de ausentarse vestía un conjunto deportivo gris con capucha y zapatillas verdes con detalles negros.

Cualquier información que pueda ayudar a localizarlo puede comunicarse al 911 o con la comisaría Sexta, ubicada en calle Libertad 2212, teléfono 455-3011.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Fútbol.
Fútbol.
Economía y finanzas.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE