Piden ayuda para encontrar a un nene de 9 años que desapareció este martes

La Policía solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Neguen Isaías Caire Agüero, un niño de 9 años que fue visto por última vez ayer, alrededor de las 19, en su domicilio de José Avenente al 1700.

Neguen es de tez morena, ojos marrones, cabello negro corto y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,55 metros de altura y, como rasgo distintivo, tiene verrugas en la zona del mentón.

Al momento de ausentarse vestía un conjunto deportivo gris con capucha y zapatillas verdes con detalles negros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cualquier información que pueda ayudar a localizarlo puede comunicarse al 911 o con la comisaría Sexta, ubicada en calle Libertad 2212, teléfono 455-3011.