Baja el dólar: a cuánto cotiza en Bahía Blanca

El dólar oficial cotiza este miércoles en Bahía Blanca a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, mostrando una baja de $16,04 respecto al cierre de ayer.

En tanto, el dólar blue se negocia a $1.475 por unidad en nuestra ciudad, mientras que en las financieras de la City porteña se ofrece a $1.460.

Por su parte, el dólar tarjeta se ubica en $1.930,50, el dólar MEP cotiza a $1.480, y el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1.483.

El Riesgo País, medido por la consultora JP Morgan, se mantiene en 680 puntos básicos.