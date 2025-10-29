Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

19.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

19.4°

Bahía Blanca | Miércoles, 29 de octubre

19.4°
Economía y finanzas.

Baja el dólar: a cuánto cotiza en Bahía Blanca

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad.

Imagen ilustrativa

El dólar oficial cotiza este miércoles en Bahía Blanca a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta, mostrando una baja de $16,04 respecto al cierre de ayer.

En tanto, el dólar blue se negocia a $1.475 por unidad en nuestra ciudad, mientras que en las financieras de la City porteña se ofrece a $1.460.

Noticias Relacionadas

Por su parte, el dólar tarjeta se ubica en $1.930,50, el dólar MEP cotiza a $1.480, y el Contado con Liquidación (CCL) alcanza los $1.483.

El Riesgo País, medido por la consultora JP Morgan, se mantiene en 680 puntos básicos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

El país.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE