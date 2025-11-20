Se juegan los segundos puntos de la Permanencia: ¿se mantiene o cambia la tendencia?

Liniers y 9 de Julio ganaron el primer punto de la Permanencia, ¿qué pasará hoy? Fotos: Archivo-La Nueva.

Se disputa esta noche, a partir de las 21, los segundos puntos de las series -al mejor de cinco- para permanecer en la primera división del básquetbol local.

El repechaje 1, que lo animan Liniers (10º) y Estrella (9º), se mudará al Manu Ginóbili, donde el Chivo hará de local por no contar con su escenario principal.

El albinegro se adelantó en la serie ganando como visitante, con un contundente 88 a 74.

Los árbitros en cancha de Bahiense del Norte serán Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Juan Matías.

Además, por el Repechaje 2, San Lorenzo y 9 de Julio se enfrentarán en el Román Avecilla.

En el primer punto, el albiazul se impuso por 53 a 52, con un doble agónico de Santiago Ruesga.

Los jueces en este juego serán Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Alejandro Ramallo.

*Cómo sigue

El ganador del Repechaje 1, automáticamente mantendrá la categoría y el perdedor enfrentará en otra serie al tercero que surja de Segunda.

Mientras que en la otra llave, el que se imponga disputará otra serie ante quien clasifique finalmente segundo en el ascenso y el perdedor, descenderá de categoría.