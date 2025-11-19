El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 20 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Durante el día el tiempo pasará de fresco a templano, tornándose inestable, con viento leve del noroeste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo será inestable con precipitaciones, probables tormentas y viento moderado del noroeste rotando al sudoeste en aumento a fuerte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, a su vez, será ventosa con precipitaciones y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.