El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 20 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 20 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
Durante el día el tiempo pasará de fresco a templano, tornándose inestable, con viento leve del noroeste y buena visibilidad.
Por la tarde el tiempo será inestable con precipitaciones, probables tormentas y viento moderado del noroeste rotando al sudoeste en aumento a fuerte. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.
La noche, a su vez, será ventosa con precipitaciones y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 13 grados.