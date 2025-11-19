Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Sociedad.

Los padres de Loan reclamaron a la Justicia que no se cierre la investigación por la desaparición

Solicitaron ante la Cámara de Casación que la causa siga en el fuero federal y no sea archivada. 

Foto: NA

A un año y cinco meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, sus padres volvieron a exponer públicamente el reclamo que sostienen desde el primer día: que la investigación no se detenga y que la Justicia siga buscando a su hijo. “Yo siento que Loan está vivo“, dijo su mamá frente a la prensa.

En rigor, los padres del nene -María Noguera y José Peña- viajaron a Buenos Aires para participar de una audiencia clave en la Cámara de Casación Penal, donde se discute si el expediente continúa activo o si podría cerrarse parcialmente por “caducidad de la prueba”.

Durante la audiencia, los padres estuvieron acompañados por sus abogados, quienes explicaron el motivo del planteo: evitar que se cierre la etapa de investigación pese a que la causa ya fue elevada a juicio. “Es un delito permanente y Loan todavía no aparece. La investigación debe continuar”, señaló la abogada María Belén Ruso Cornara.

También rechazaron el intento de algunos imputados de derivar el expediente nuevamente a la justicia provincial. “En la provincia se perdió tiempo y pruebas. La investigación empezó a funcionar recién cuando intervino la justicia federal”, advirtió la querella, que remarcó que el cambio de jurisdicción sólo favorecería a los acusados. La Cámara de Casación tiene ahora un plazo de cinco días para responder. (TN)

