Detienen a un hombre por tener y distribuir material de abuso sexual infantil

En las próximas horas el fiscal De Lucia indagará a Grimalt Villanueva.

La Policía detuvo en esta ciudad a un hombre que tenía y distribuía material de abuso sexual infantil, en relación con una causa que se inició en 2024 a raíz de una alerta emitida por la organización estadounidense NCMEC.

El juzgado de Garantías Nº 1 ordenó la detención de Cristian Hernán Grimalt Villanueva por pedido del fiscal de delitos informáticos, Rodolfo de Lucia, a cargo de la investigación.

Efectivos policiales de Casos Especiales y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), arrestaron al acusado en su vivienda ubicada en Charlone al 300.

En abril del año pasado la fiscalía bahiense recibió la alerta del Centro nacional para niños desaparecidos y explotados (NCMEC, su sigla en inglés), al detectar que se habían compartido videos con contenido ilícito a través del Messenger de Facebook.

Por tal motivo se enviaron las actuaciones al Departamento Judicial Bahía Blanca y, mediante su análisis, los investigadores descubrieron 6 videos de menores de 13 años siendo sometidos a abusos sexuales.

Casi 300 archivos

El 19 de agosto de 2024 se allanó el domicilio de Grimalt Villanueva, donde los agentes secuestraron un "pendrive que contenía 277 archivos con contenido de abuso sexual infantil".

"Con esos elementos de prueba reunidos y conversaciones que (el imputado) mantuvo con otros usuarios, en las que solicita e intercambia material prohibido, sumado al hallazgo de numerosos videos e imágenes en su teléfono celular, se solicitó la detención de Grimalt Villanueva", se informó desde fiscalía.

En las próximas horas De Lucia indagará a Grimalt Villanueva por los delitos de "tenencia y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años".