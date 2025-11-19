El motivo por el que Juan Martín Del Potro no pudo entrar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín Del Potro finalmente no pudo entrar en esta ocasión al Salón de la Fama del Tenis Internacional. Este año, el elegido para ingresar fue el suizo Roger Federer, tal cual se anunció este miércoles en la sede de Rhode Island, en Estados Unidos.

De todos modos, el extenista argentino, que al igual que Federer estaba nominado por primera vez, quedará entre los candidatos para el 2026. Lo mismo pasará con la rusa Svetlana Kuznetsova, que también estaba entre los postulantes de la presente edición. Además, se sumarán Serena Williams y Ash Barty, que jugaron sus últimos partidos en 2022 y serán elegibles por primera vez.

Para ser elegido, Del Potro tenía que recibir un voto afirmativo en el 75% o más de los sufragios enviados por el Grupo de votación (integrado por 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo Grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos vía web. El único en reunir esas condiciones en esta ocasión dfue Federer, primer hombre en ganar 20 títulos de Grand Slam en individuales.

Del Potro, campeón del US Open 2009, sumó 22 títulos en su carrera profesional. También obtuvo dos medallas olímpicas, una de bronce en Londres 2012 y otra de plata en Río 2016. Lejos de sus logros individuales, fue clave en 2016 al liderar al equipo de Argentina hacia el título de la Copa Davis.

El tenista argentino es de los pocos profesionales que logró ganar ante los considerados los tres grandes del tenis de esta época: Roger Federer, Rafael Nadaly Novak Djokovic. Su trayectoria concluyó con 439 victorias y 174 derrotas.

Ahora deberá esperar hasta 2026 para tener una nueva oportunidad de entrar al museo del tenis en Rhode Island, lugar que homenajea a las grandes personalidades y jugadores de la disciplina. (TN)