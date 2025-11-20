"Fuera de temporada", una historia de amor digna de amantes del cine

Este fin de semana el Círculo De Amantes Del Cine estrenará otra de las obras más importantes de la temporada, se trata del film "Fuera de temporada", del destacado realizador francés Stéphane Brizé.

Brizé es uno de los directores franceses contemporáneos más destacados, que aborda temas de la sociedad actual con gran sensibilidad. inició su carrera con el cortometraje "Bleu dommage" (1993). Su primer largo fue "Le bleu des villes" (1999) participó en la Quincena de Realizadores de Cannes. Entre sus obras se destacan "No estoy hecho para ser amado" (2005), "La ley del mercado" (2015) y "En guerra" (2018) estas dos últimas estrenadas oportunamente por el Círculo de Amantes Del Cine.

En el argumento de "Fuera de temporada" Mathieu vive en París, Alice en una pequeña ciudad costera del oeste de Francia. Él tiene unos cincuenta años y es un reconocido actor de cine. Ella tiene más de cuarenta y es profesora de piano. Se enamoraron hace unos quince años. Luego se separaron. Desde entonces, el tiempo pasó, cada uno siguió su camino y las heridas fueron cicatrizando de a poco. Cuando Mathieu decide darse un respiro en un Spa alejado de todo, sus vidas volverán a cruzarse de forma casual.

, dirigida por Stéphane Brizé, se presenta como una introspección poética y melancólica sobre el paso del tiempo y el amor perdido"... "Esta película no es para aquellos que buscan un romance ligero o una narrativa rápida. Es un film para quienes aprecian las historias sutiles y bien elaboradas, que requieren paciencia y reflexión. Fuera de temporada es, en última instancia, una exploración hermosa y conmovedora de las segundas oportunidades y de cómo enfrentamos las cicatrices del pasado para buscar un futuro más esperanzador". (Rosa Die Alcolea / www.pantalla90.es)-Nominada Mejor Film en el Festival de Venezia 2023.Fuera de temporada, de Stéphane Brizé. Será estrenada este viernes 21 y domingo 23 de noviembre, en el Cine Visual, a las 19:30.