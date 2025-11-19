Por utilizar un carnet falso, un motociclista fue aprehendido

Un motociclista que se movilizaba con un carnet falso fue aprehendido por personal de la comisaría Sexta.

Cristian Darío Noguera, de 37 años, se desplazaba en un rodado 110 cc. cuando fue interceptado en Tierra del Fuego y Esmeralda.

Los uniformados llevaban a cabo un operativo de saturación que se ubicó en el límite entre Villa Rosas y el barrio Spurr.

De la acción preventiva, además, tomó parte personal de Caballería y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Toma intervención en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7.