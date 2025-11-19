White: menores arrestados por asaltar a dos marineros filipinos

Dos menores de 15 y 17 años fueron aprehendidos por la policía acusados de asaltar a tripulantes de un barco filipino en Ingeniero White, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Tercera indicaron que esta mañana efectivos de esa dependencia, con el apoyo de oficiales de la Policía Local y de la seccional Sexta, realizaron dos allanamientos y secuestraron elementos de interés para la investigación.

Además de los arrestos, los uniformados incautaron dinero filipino y prendas de vestir, entre otras cosas.

El hecho se produjo el domingo pasado, alrededor de las 18 horas, en la zona del denominado puente La Niña, cuando los marineros estaban caminando y fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una moto.

Los voceros señalaron que uno de los ladrones le apuntó con un arma a las víctimas y les sustrajo una mochila que contenía diferentes elementos.

Mencionaron que con la utilización de cámaras de seguridad del CeUM y particulares lograron identificar a los sospechosos y solicitar las medidas llevadas adelante esta mañana.

Los adolescentes fueron puestos a disposición de la UFIJ N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y trasladados a las instalaciones del ex Instituto Valentín Vergara.