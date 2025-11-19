Cuál es el estado del operario que se cayó en medio de una poda

En condición delicada de salud transcurre el segundo día de internación del trabajador municipal Daniel Soto, de 45 años, quien sufrió un accidente laboral cuando podaba un árbol en la zona céntrica.

Soto es asistido en el hospital Municipal, a partir de haber sufrido politraumatismos graves.

"Continúa en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedación. Se le colocó un catéter para medir la presión intracraneana, que ha resultado normal", explicaron desde el centro asistencial.

"La oxigenación es buena, aunque requiere medicación para mantener la presión y otros parámetros estables. El plan para las próximas horas es continuar con todo el soporte vital y la asistencia respiratoria", agregaron.

El hecho se produjo ayer, sobre las 8.30, en 25 de Mayo al 200, cuando el obrero cayó desde una altura importante mientras podaba un árbol de importantes dimensiones ubicado en la vía pública.

En el lugar de la emergencia, además del personal sanitario, se hicieron presentes efectivos del Comando de Patrulla, inspectores de Tránsito y agentes de la guardia de Defensa Civil.