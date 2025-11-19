El Municipio incorporó 10 unidades para optimizar las tareas de seguridad vial

El intendente Federico Susbielles encabezó este miércoles el acto de entrega de 10 vehículos que formarán parte de la flota del área comunal de Tránsito a fin de optimizar el servicio seguridad vial en el ámbito local.

El jefe comunal recordó que “después del 7 de marzo todo el equipamiento municipal realmente fue diezmado; merced al compromiso de todos los vecinos que han afrontado sus obligaciones, a lo que resultó la moratoria y también a una administración ordenada”.

“Estamos empezando a dar pasos muy firmes en materia de volver a tener las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo; en materia de tránsito, que es una de las grandes problemáticas de la ciudad, venimos trabajando en un programa integral que busca abarcar no solamente los controles, sino intentar logar una merma en la cantidad de accidentes, y para esto, además, es muy importante hacer un trabajo multidisciplinar”, agregó.

Susbielles remarcó que “estamos trabajando mucho en la formación y en tareas de prevención. Y resultaba fundamental volver a equipar nuestra área de Tránsito, con unidades cero kilómetros y en este caso con 10 unidades, que

“Es una buena noticia, porque también marca lo que vamos a empezar a ver en estos meses: la ciudad empieza poco a poco a recuperarse, a ponerse de pie y a tener también las herramientas que nuestros vecinos necesitan”, mencionó.

El jefe comunal sostuvo, además, que “hay que seguir trabajando mucho en concientizar al momento de conducir. Hay dos situaciones que se observan constantemente: el uso del celular cuando uno maneja y el consumo de alcohol. Tenemos muchos siniestros que gran cantidad de veces tiene que ver con impacto de autos estacionados o situaciones que no son fáciles de explicar como alguien que se distrae de esa manera”.