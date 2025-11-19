Argentina se mide con Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis

La Argentina se enfrentará este jueves con Alemania, en Bologna, en busca de un lugar en las semifinales de la Copa Davis, el torneo que solo pudo ganar en el 2016.

El equipo argentino, que es capitaneado por Javier Frana, tiene entre sus convocados a Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (60°) y Francisco Comesaña (61°) para los singles, mientras que Horacio Zeballos (5°) y Andrés Molteni (25°) jugarían el dobles.

Alemania, por su parte, tiene convocados a los singlistas Alexander Zverev (3°), Jan-Lennard Struff (84°) y Yannick Hanfmann (104°), y a los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz (ambos igualados en el 11° puesto del ranking).

En la previa la serie parecería ser muy igualada, ya que si bien Zverev es el número 3 del mundo, en varias ocasiones confesó que una de sus mayores pesadillas del circuito es Cerúndolo, a quien solo pudo derrotar estando este último lesionado durante el Masters 1000 de Canadá. Los tres enfrentamientos previos habían quedado en manos del argentino.

El segundo single también podría ser muy igualado, ya que las dos opciones de cada equipo son muy irregulares y alternan buenas con malas actuaciones. Del lado argentino, todo apunta a que el representante en este cruce será Etcheverry, quien tuvo una gran actuación en la fase anterior frente a Países Bajos.

Finalmente, el dobles podría ser en un encuentro parejísimo, ya que ambas duplas tienen a jugadores muy buenos que están en la elite de la categoría.

El ganador de la serie se enfrentará con el vencedor del cruce entre República Checa y España, que no contará con la presencia del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

La Argentina, que va en busca de su segundo título de Copa Davis, llegó a esta instancia luego de superar a principio de año a Noruega en una serie durísima por 3-2, mientras que en la segunda ronda de la fase clasificatoria eliminó a Países Bajos con un sólido 3-1.

Alemania, por su parte, le ganó 3-1 a Israel y 4-0 a Japón, y sueña con su cuarta “Ensaladera”, luego de las conquistas de 1988, 1989 y 1993. (NA)