Milei prometió acelerar las reformas económicas, pero alertó que “la mejora en el bolsillo será paulatina”

Javier Milei se presentó en un evento en las oficinas de Corporación América en Vicente López. “La mejora en el bolsillo de la gente va a ser paulatina, pero tengan la certeza de que los argentinos estarán bien”, dijo durante su exposición.

Además, el Presidente dijo que el “cambio necesita tiempo” y que “Más que nunca la Argentina necesita la participación activa de empresarios y grandes exponentes del sector privado para sacar al país adelante”.

El mandatario también aseguró que su gestión es reformista y que, más allá de las reformas que quiere impulsar en sesiones extraordinarias, tiene muchas más en mente: “El apoyo hará que aceleremos aún más. Así que abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”.

En ese sentido, dijo que tiene “en el tintero 600 mil decretos, aunque solo están digitalizados unos 70 mil”. Y sumó: “Lo bueno es que los decretos los puedo eliminar yo, imagínense todo lo que me queda hacer en materia de reformas”.

El Presidente le agradeció a los argentinos por haber agradecido en su gestión y dijo que hay “un pueblo comprometido con arreglar los desastres del populismo”.

En materia económica, explicó que el programa económico tiene cinco anclas: “Las tres que ya conocemos, la cambiaria, la monetaria y fiscal. Pero hoy se le suman dos más, el ancla geopolítica y la política”.

En relación con esta última, expresó: “No es ni más ni menos que la gente le dijo que no al pasado. Es el ancla más sagrada porque posibilita y fundamenta todas las otras”. (TN)