Femenino: Estudiantes se metió en la final y 9 de Julio dio el primer paso en semis

Estudiantes se clasificó a la final y 9 de Julio ganó el primer punto de la semifinal, en la continuidad del segundo tramo del torneo de primera división femenino del básquetbol local, denominado "Josefina Torruella".

El Albo venció a Bahiense del Norte, por 60 a 41 en el Manu Ginóbili y cerró la llave por 2 a 0.

Victoria Hollman y Victoria Escudero fueron las goleadoras del ganador, con 14 y 13 puntos respectivamente.

Mientras que Bernardita Marcocci, con 13 unidades, fue la más destacada en el tricolor.

Por otra parte, 9 de Julio derrotó a Sportivo Bahiense, en el primer punto de la llave que comenzó anoche ya que el domingo el albiazul había jugado por la Liga Provincial.

El albiazul se impuso por 76 a 45 en el Néstor Damiani.

Isabella Roldán, con 18 puntos y 12 rebotes, e Ileana Corvalán, con 12 unidades, fueron las máximas anotadoras del equipo dirigido por Julián Turcato.

Además, Delfina Alves sumó 11 unidades y Belén Tombessi bajó 11 recobres.

En Sportivo, en tanto, Paloma Vecchi anotó 12 puntos.

*Las síntesis

Bahiense del Norte (41): A. Carcas (8), B. Marcocci (10), G. Rial (5), A. Kenny (6), A. Tévez (2), fi; R. Vasconcelo (0), M. Bussetti (3), A. Rodríguez (2), R. Boccatonda (5), J. Quinteros (0) e I. Marini (0). DT: Luciano Deminicis.

Estudiantes (60): J. Rodríguez (6), V. Escudero (13), Ju. Brossard (9), Jo. Brossard (5), V. Hollman (14), fi; L. Mansilla (0), C. Márquez (5), M. Caputo (0), E. Islas (0), C. Lauman (0) y L. Fierro (8). DT: Julián Manqueo.

Cuartos: Bahiense, 18-18; 24-31 y 34-39.

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Mariano Enrique y Jerónimo Javier Ocampo.

Cancha: Manu Ginóbili.

Serie: Estudiantes, 2-0.

9 de Julio (76): A. Maurer (2), A. Althabe (7), D. Alves (11), I. Roldán (18), B. Tombessi (7), fi; J. Azaroff (0), T. Nieva (4), I. Corvalán (12), V. Flores (6), I. Sorzini (3), V. Martín (3) y G. Haberkorn (3). DT: Julián Turcato.

Sportivo (43): P. Fernández (4), M. Carli (6), A. González (0), P. Vecchi (12), L. Uthurralt (7), fi; T. Giannecchini (0), P. Lazar (3), R. Albarracín (2), R. Hammerschmidt (0), J. Alarcón (9), L. Gherzi (0) y A. Prada (0). DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: 9 de Julio, 23-12; 43-27 y 65-32.

Árbitros: Javier Matías, Leonardo Bressan y Francisco Irrazábal.

Cancha: Néstor Damiani.

Serie: 9 de Julio, 1-0.