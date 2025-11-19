El Gobierno busca cómo pagar los vencimientos de enero y no descarta negociar un préstamo con bancos

Mientras el presidente Javier Milei y varios funcionarios de su equipo económico le restan importancia a la acumulación de reservas, el Ministerio de Economía está explorando alternativas para cancelar los vencimientos por US$4300 millones que operan en enero de 2026.

Este miércoles trascendió que Luis Caputo ya estaría conversando con bancos para obtener un préstamo, también conocido como Repo.

De concretarse, sería el tercer crédito de este tipo que el Gobierno cierra en lo que va del año, ya que hizo operaciones por US$1000 millones en enero y US$2000 millones en junio. La idea, ahora, sería conseguir US$4000 millones, de modo tal de asegurar los fondos suficientes para hacer frente al próximo vencimiento con los bonistas.

Según publicó Bloomberg línea, dos fuentes del sector bancario confirmaron las gestiones oficiales ante entidades internacionales para obtener un préstamo. En ambos casos, el pedido se encuentra bajo análisis.

Una de las fuentes citadas por el portal indicó que los bancos están pidiendo precisiones sobre las garantías que pondrá el Tesoro para concretar el eventual préstamo. De todos modos, la operación todavía no está confirmada.

Fuentes del Palacio de Hacienda dijeron no tener nada para informar sobre estas supuestas negociaciones.

Las declaraciones del sector financiero coinciden con los dicho del ministro Luis Caputo durante la conferencia anual de la fundación FIEL, cuando anticipó su intención buscar una solución financiera para hacer los pagos de enero.

"Después de las elecciones el escenario ha cambiado y después de este acuerdo con EE.UU. hemos logrado separar lo financiero de lo monetario. Entonces, la acumulación de reservas hoy la vemos para fortalecer cada vez más el balance del BCRA, pero no es que hoy tenemos que comprar reservas para pagar el cupón de enero. Eso lo estamos resolviendo financieramente”, había indicado el funcionario.

Según Caputo, los fondos para cubrir los vencimientos de deuda en el corto plazo están garantizados gracias a un menú para hacerle frente a las obligaciones financieras para los próximos meses. Entre ellos, había mencionado un préstamo bancario, así como los swaps con China y EE.UU. o alguna operación de mercado (como emisiones de deuda o recompra de bonos).

“Más allá de que todos los vencimientos están garantizados, nos gustaría resolverlo por las propias, con todas estas alternativas que estamos explorando y que vamos a comunicar oportunamente”, completó Caputo. (TN)