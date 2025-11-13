Ante industriales, Luis Caputo expuso las tres razones por las que mantendrá las bandas cambiarias

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio tres razones por los que mantendrá el esquema de bandas del dólar e insistió en que están "bien calibradas“. Remarcó que en el pasado, se intentó dejar flotar a la divisa y hubo que volver a recurrir al cepo cambiario porque no estaban las condiciones.

“Hay una volatilidad en la demanda del dinero; volatilidad política y una profundidad en el mercado que no permite flotar”, explicó durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Caputo aseguró que “si alguien realmente cree que se puede flotar libremente en un mercado que opera 90 a 250 millones por día, me parece que no operaron nunca en un mercado. No pidamos cosas que no se pueden hacer", planteó.

“No es serio pretender flotar en un mercado que en sus dos primeras horas opera US$12 millones. Si lo comparamos con los de la región, por ahora, tenemos un mercado de juguete", agregó.

Por eso, el ministro de Economía defendió el esquema elegido por la administración Milei. “Las bandas están bien calibradas, fueron probadas en el mundo y fueron exitosas. Espero haberlos convencido con eso”, afirmó.

“Hoy es mejor la flotación entre bandas que la flotación libre”, completó Caputo.

Dólar: las tres razones por las que mantendrá las bandas cambiarias

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ratificar el esquema de bandas. Dijo que las bandas son un mecanismo que utilizaron países como Brasil, Chile y Colombia de manera exitosa en sus inicios de sus programas de estabilización económica.

Y brindó tres razones por las que las mantendrá. Estas son:

Existe una volatilidad en la demanda del dinero. “Argentina todavía tiene una inestabilidad en la demanda de dinero fenomenal, como consecuencia de todas las crisis que tuvimos", señaló Caputo.

Argentina tiene una volatilidad política que no se hace conveniente la flotación.

El tamaño del mercado de capitales y cambiario local. “No es serio pretender flotar en un mercado que en sus dos primeras horas opera US$12 millones. Si lo comparamos con los de la región, por ahora, tenemos un mercado de juguete", aseguró.

“Es mejor la flotación entre bandas que la flotación libre”, completó Caputo. (TN)