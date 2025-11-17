Cayó la deuda pública en octubre por sexto mes consecutivo

La deuda bruta total de Argentina ascendió en octubre a 442.196 millones de dólares y disminuyó U$S 11.835 millones, según informó el ministerio de Economía.

Estos datos se desprenden del informe emitido por la secretaría de Finanzas, a cargo del designado secretario Alejandro Lew.

La caída de más de U$S 11.000 millones se dio en un mes marcado por la incertidumbre política y económica, producto de las elecciones legislativas del 26 del propio mes.

El stock de deuda en situación de “pago normal” se situó en U$S 439.688 millones, tras reducirse en U$S 11.187 millones (-2,62% contra septiembre).

Del total de la deuda bruta, el 76,3% corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, mientras que el 22,3% se atribuye a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, donde se incluyen organismos internacionales.

El 0,6% son Adelantos Transitorios -préstamos del Banco Central que otorga al Tesoro para financiar al Estado- y el 0,8% restante corresponde a otros instrumentos.

Al considerar el tipo de moneda, el stock de deuda en moneda extranjera asciende a U$S 250.845 millones y representa el 57% del total de la deuda.

Dentro de ese porcentaje, el 75% pertenece a instrumentos emitidos en dólares y totaliza U$S 187.668 millones. En segundo lugar están los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo del FMI, por U$S 56.763 millones (23%), al tiempo que por último, hay un 2% en euros, equivalente a U$S 6.024 millones.

El 43% restante de la deuda de octubre se vincula a instrumentos y letras en pesos por un total de U$S 188.843 millones.

En esa medida, U$S 101.050 millones se sitúan en tasa ajustable (54%) y U$S 87.793 millones en no ajustable (46%).

Sobre el final, la secretaría de Finanzas detalló el pago de deuda pública de la administración central: fueron U$S 10.959 millones en octubre, de los cuales 96% se realizaron en moneda nacional y el 4% restante en moneda extranjera.

La mayor parte de esos pagos efectuados estuvieron destinados al pago de capital, por U$S 10.715 millones. (con información de NA)