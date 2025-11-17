Inundaciones en Buenos Aires: 5,8 millones de hectáreas afectadas y pérdidas por U$S 2.000 millones

Las inundaciones que se extienden desde hace nueve meses sobre una amplia franja del centro bonaerense configuraron un escenario que, para las bases de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), dejó de ser una urgencia circunstancial para transformarse en una amenaza estructural.

El fenómeno, que no muestra señales de retroceder, expuso la fragilidad de una infraestructura hidráulica inconclusa y reactivó reclamos que la entidad sostiene desde hace años ante autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Según estimaciones elaboradas a partir de imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, en la cuenca del río Salado —un territorio de unas 17 millones de hectáreas— se detectaron 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas, y casi 3,8 millones afectadas por falta de piso, caminos intransitables o ausencia total de accesibilidad para maquinaria.

En la práctica, se trata de superficies que quedaron fuera de producción en un momento crítico del calendario agrícola.

El impacto territorial es vasto. Partidos como Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln, Carlos Casares y Las Flores concentran las áreas más comprometidas, superando en conjunto los 4,5 millones de hectáreas afectadas, de las cuales más de un millón se encuentran directamente bajo agua. La ventana de siembra de soja y maíz —dos cultivos cuya viabilidad depende de plazos muy estrechos— ya opera en estado de cuenta regresiva.

CARBAP calculó que más de 1,5 millón de hectáreas agrícolas podrían quedar improductivas este año, lo que implica un riesgo económico estimado en unos US$2000 millones que dejarían de ingresar al circuito productivo en 2026.

El efecto no se limita al productor: compromete a contratistas, transportistas, proveedores, talleres, pymes y comercios locales, además de impactar en la recaudación de los tres niveles del Estado. En paralelo, CARBAP advirtió que, si se suman las pérdidas acumuladas de la última década, el costo de la inacción supera ampliamente el valor total de las obras pendientes del Plan del Salado.



“La cadena de responsabilidades es amplia”

Los intendentes, encargados del mantenimiento de los caminos rurales mediante la tasa vial, guías de traslado y un porcentaje del impuesto inmobiliario rural, muestran —según CARBAP— desvíos presupuestarios que derivan en una red vial que colapsa ante cada evento climático.

La provincia, principal ejecutora del Plan Maestro del Río Salado, arrastra un retraso que excede los diez años: las obras deberían estar finalizadas, pero el avance apenas supera la mitad. El presupuesto provincial 2026 incluye un incremento impositivo de gran magnitud, pero asigna una partida mínima a ese proyecto estratégico.

El Gobierno nacional, por su parte, percibe retenciones por más de mil millones de dólares anuales solo en esta región y administra el Fondo Hídrico de Infraestructura, financiado por un impuesto específico a los combustibles. Aun así, el Presupuesto 2026 no contempla una sola partida para las obras del Salado, una omisión que la entidad rural califica como “incomprensible”.

Frente a este panorama, CARBAP fijó un horizonte concreto: para 2030, el Plan del Salado debe estar concluido en su totalidad. La entidad remarcó que no se trata de una consigna política, sino de una obligación moral, social y económica que involucra a miles de familias rurales y a millones de bonaerenses que dependen directa o indirectamente de la actividad que se desarrolla en la cuenca.

El planteo es contundente: Argentina cuenta con ingenieros, técnicos y maquinaria; lo que falta —afirman— es decisión política. Y anticiparon que el argumento de la falta de recursos no resiste análisis: “En esta cuenca sí hay plata; la generan los productores y la recauda el Estado todos los años”, sostuvieron.

El mensaje final busca instalar un límite temporal verificable y un compromiso transversal, para la gestión actual y las futuras: las inundaciones no esperan, la producción tampoco. Y el interior bonaerense —su educación, su salud, su seguridad y su entramado económico— ya no puede seguir sujeto a la dilación de obras que llevan décadas pendientes, concluyeron desde la entidad. (con información de TN)