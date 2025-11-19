Puan: detuvieron a un hombre por lesiones graves durante una pelea en un centro tradicionalista

Un hombre fue detenido esta tarde por personal del destacamento Bordenave de la Policía de Seguridad de Puan, acusado de provocar lesiones graves a otro, durante una pelea en un centro tradicionalista.

A partir de una orden judicial de allanamiento, los efectivos procedieron a detener a Fabián Raúl Ayciriex, de 49 años, en su domicilio de calle Belgrano al 400, de la localidad de Felipe Solá, en donde secuestraron un rebenque de cuero y prendas de vestir -boina, bombacha de campo y botas de cuero- que habrían sido usadas durante el ataque.

El grave incidente ocurrió en la noche del pasado domingo cuando, a raíz de un altercado en el centro "Atahualpa Yupanqui", Aycirex golpeó en la cabeza con un rebenque a Marcelo Delgado, de 43 años.

A raíz del impacto, Delgado sufrió un hundimiento de cráneo con fractura parcial de la tabla interna, por lo que tuvo que ser trasladado en grave estado a una clínica de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa.