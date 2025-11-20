Más de 1000 milímetros: Bahía Blanca, cerca de romper su récord histórico de lluvias

Las precipitaciones registradas hoy hicieron que Bahía Blanca supere los 1000 milímetros durante 2025, uno de los años más lluviosos de su historia desde que se tiene registro.

El promedio histórico ronda los 620 milímetros (según la fuente consultada) y en sólo cinco ocasiones, desde el año 1908 a la fecha, la ciudad atravesó la barrera de los 1000 mm de lluvia anual.

Si bien la tormenta del 7 de marzo sentó las bases de una temporada sin igual, cayendo unos 400 milímetros en doce horas, también se han registrado precipitaciones por encima del promedio para engrosar el número en cuestión.

Además, según un reporte dado a conocer por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, habrá más lluvias en la recta final del año.

Los datos históricos señalan que, hasta el momento, el año que más milimetraje se registró en nuestra ciudad fue 1974, con 1084.4 milímetros. Lo sigue 2014, con 1081.3 y 1919, con 1010.0 milímetros.

Las siguientes fueron las más abundantes:

• 1084.4 mm (1974)

• 1081.3 (2014)

• 1010.0 (1919)

• 1001.2 (1992)

• 1000.0 (2025, hasta las 11)

• 911.1 (2004)

En ese sentido, de continuar precipitando durante el día, posiblemente sean superados los registros de 1992 o 1919.

En el otro extremo, en los años más secos se registraron 303.5 milímetros (en 1935), seguido por 316 mm (1910); 339 mm (1913); 339.9 mm (1928) y 340.8 mm (1927).