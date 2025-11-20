Seisdedos y la doble fecha que afrontará Liniers en pocos días: "Son dos partidos clave"

"Por suerte nos acompañaron los resultados, el ánimo es otro. Se nos fueron dando, pudimos meternos en los playoffs y si ganamos mañana en Punta Alta podemos clasificar a la siguiente fase".

En esa frase Agustín Seisdedos resumió la cargada y positiva agenda que afronta Liniers en la recta final del año.

Clasificado a los playoffs del Torneo Clausura de la Liga del Sur y ante la chance de avanzar a los cruces del Torneo Regional, el Chivo encara un fin de semana clave en ambas competencias.

"El Negro (Rosell, el DT) fue muy claro que el decidía quien iba a jugar, quien estaba mejor y si había que jugar los dos días lo iba a tener que cumplir. Después está en cada uno, pero yo creo que el grupo está fuerte y hay mucho apoyo si te toca jugar o no. Eso es clave para este tipo de cosas", remarcó Seisdedos en El Diario Deportivo, que se transmite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play.

Para meterse en semis del Clausura, Liniers derrotó a Huracán con un gol de tiro libre de Agustín, clave para el objetivo grupal y, sobre todo, para la confianza individual.

"Sabemos que no jugamos bien, generamos situaciones pero a lo que estamos acostumbrados a jugar, no nos gustó para nada. Pero ganar y meternos en la semi sin depender de otro resultado, te da un alivio y la semana la encarás de otra forma. Y, en lo personal, es un golpe anímico, te sube el ánimo, ya la semana es otra", reconoció.

La agenda del Chivo marca un duelo clave mañana, ante Sporting (desde las 17) en Punta Alta, por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Es que en caso de ganar, el equipo bahiense asegurará la clasificación a falta de una jornda.

"Creo que va a ser un partido peleado, porque ahora que ellos zafaron del descenso se sacaron una presión que tenían en la mochila. A mí me tocó descender con Tiro y es duro. Yo creo que habiendose sacado eso y con el plantle completo, va a ser duro. Siempre fue un rival duro, tienen buenos jugadores en ataque, en defensa, va a ser trabado y duro. Va a ser clave quien pueda aguantar el ritmo de los 90 minutos", analizó el atacante del Chivo.

Luego, Liniers visitará el domingo a Villa Mitre, a las 17 en El Fortín, por una de las semis del torneo local.

"Va a ser un partido muy duro, muy físico también. Lo fui a ver contra San Francisco y tiene jugadores muy buenos, física y técnicamente. Creo que va a ser duro, de juego, atractivo, porque ellos buscan salir jugando, tienen buena movildiad de pelota, los delanteros son muy buenos, el mediocampo es muy bueno, tienen a Valen (Jouglard) que es un relojito... va a ser muy duro", insisitó Agustín.

Mirá la nota completa: