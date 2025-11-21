"Fue un año espectacular, me sentí muy bien", dijo el tryman del Regional Pampeano A

Vistosa definición para el try de Pedro Zorzano ante Los Cardos, en La Carrindanga. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Con 17 tries en 15 partidos el bahiense Pedro Zorzano se convirtió en el tryman de la temporada 2025 en el Regional Pampeano A de rugby.

Competencia de clubes interuniones en la que fue una de las claves para que Sociedad Sportiva jugase su sexta semifinal en el historial del campeonato.

Pedro charló con el programa El Diario Deportivo (de lunes a viernes a las 14 a través de lanueva.com) sobre lo que dejó la temporada de XV para el rugby Paloma, que comenzó en febrero con la Copa Patagonia.

"Este año fue larguísimo, con muchos viajes, un montón de partidos y la verdad que al final pudimos tener un buen juego. Creo que nos merecíamos un poquito más, quizás una final por lo menos. Lástima el partido semifinal, pero creo que tuvimos un muy buen año y quedamos arriba como para seguir adelante", dijo el centro en relación al paso de Sociedad Sportiva por el TRP A.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se refirió, además, al hecho de haber terminado como el tryman del Regional Pampeano, en el que prácticamente duplicó lo conseguido en el primer semestre (8, sumados el Oficial y el Norptagónico).

"Fue un año espectacular, me sentí muy bien. Más jugando en el puesto de centro, porque venía desempeñándome como wing. Más allá de los tries y todo eso sentí, como representante de los backs del equipo, que tuvimos un año muy bueno. Impecable, diría", dijo.

Ante la consulta, también eligió su mejor try de la temporada.

"Me quedo con el último en la semifinal. Fue algo hermoso, con la cancha llena y más siendo una semifinal. Lástima que no se dio el resultado final", dijo en relación al try que le anotó a Sporting a los 44m. del primer tiempo y que coronó el mejor momento del equipo blanco (29-13) en ese pasaje.

Así fue la jugada:

Previamente, en la última del primer tiempo de aquel partido, había participado de una jugada elaborada en la que asistió para la entrada y try de Patricio Cantalejos.

La semifinal no pareció ser el premio que Las Palomas buscaban llevarse para coronar una gran campaña.

"Se habló mucho (en el equipo) de ese partido, de que nos pasa que no sabemos cerrar los partidos. Que vamos ganando y nos cuesta mantener la cabeza fría. Y pasó eso: no pudimos cerrarlo, no pudimos meter un punto en el segundo tiempo, lo cual hubiera acomodado mucho las cosas", sostuvo.

El bahiense también habló de lo que viene para Sociedad Sportiva, el sabor del seven, la posibilidad de jugar el Seven de la República con el seleccionado de la URS y lo que dejó la presencia de Santiago Álvarez Fourcade en un momento del TRP A.

Esta es la entrevista completa: