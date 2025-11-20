Detienen al violador de una niña de 10 años en Ingeniero White

Un hombre fue detenido en la tarde del jueves en Ingeniero White, por la violación de una niña de 10 años.

La detención se llevó a cabo en el marco de un operativo de Zonas Calientes en la vecina localidad, y posteriormente se desarrolló un allanamiento en un domicilio ubicado en Corbeta Uruguay al 3.400.

El violador es una persona de 36 años, de quien no se brinda la identidad para no revictimizar a la niña ni a su familia.

La captura se dio por Abuso sexual con acceso carnal.

El detenido será conducido a primera hora del viernes a la sede judicial y quedará a disposición del magistrado de intervención.