Muerte en Vista Alegre: el detenido guardó silencio frente al fiscal

El automovilista de 33 años acusado de atropellar y matar a otro hombre en el barrio Vista Alegre fue indagado en la fiscalía y se negó a declarar.

Fuentes judiciales informaron que Franco Andrés Lembo hizo uso de su derecho y guardó silencio ante el fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5.

El sujeto está imputado del delito de homicidio simple con dolo eventual en perjuicio de Cristian Matías Lucero, de 42 años.

Como se informara, el hecho se produjo el último martes, poco después de las 23, en Goleta La Luisa y Enrique Julio, cuando Lembo embistió con su Renault Logan, de color marrón, a la víctima.

Lucero sufrió lesiones de gravedad y falleció mientras era trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal.

El auto, gracias a la revisión de algunas cámaras de monitoreo, pudo ser localizado por la policía poco después en Adrián Veres al 2.000, con evidentes daños, especialmente en el capot y el parabrisas.

El hecho, según describieron allegados a la víctima, se produjo luego de una discusión entre el acusado y Lucero y su cuñado.

"La chica del negocio (al que había concurrido Lembo) me dijo que habían discutido. Que el pibe agarró y dijo 'ahora agarro el auto y lo choco'; o sea, lo pensó", indicó Valeria, prima del fallecido.

"Destrozó una familia. No pensó en eso, lo único que pensó es en matarlo, por una discusión", completó.