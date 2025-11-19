Homicidio en Vista Alegre: "La ambulancia no venía más", aseguró un familiar de la víctima

La prima de Cristian Matías Lucero, quien falleciera anoche tras ser atropellado en el barrio Vista Alegre, aseguró que lo ocurrido "no fue un accidente" y comentó que "mi pensamiento fue que lo dejó como si hubiese tirado un papel porque ni a un perro dejas tirado así".

Valeria hizo referencia a Franco Andrés Lembo, quien se encuentra acusado de atropellar, matar y huir en la esquina de Goleta La Luisa y Enrique Julio.

"Anoche mi mamá me llamó a los gritos, llorando, y me dice que venga, que habían atropellado a Cristian. Voy hasta la esquina pensando que él iba a estar bien, un golpe imaginé. Cuando lo veo tendido en el piso, boca abajo, todo bañado en sangre, no se movía... Y un amigo ayudándolo para que no se ahogue con la sangre...", relató.

"La chica del negocio me dijo que habían discutido. Que el pibe agarró y dijo 'ahora agarro el auto y lo choco'; o sea, lo pensó", agregó.

En diálogo con Panorama, por LU2, Valeria aseguró que "no fue un accidente, él lo mató".

Tal como señaló un vecino, testigo del hecho, también manifestó que fue muy lenta la llegada de la ambulancia.

"No venía más. Estaba toda la Policía, pero la ambulancia nunca llegaba. (Lembo) se fue, no sé si a su casa, no sé dónde, como si hubiese tirado un papel a la basura, lo dejó tirado", comentó.

"Pensó lo que hizo, pensó en matarlo. No es que fue sin querer, que lo chocó por accidente; no, pensó en matarlo y es muy triste, la verdad que es muy triste", añadió.

Finalmente, Valeria pidió "que se haga Justicia porque es muy triste, muy triste para la familia".

"Destrozó una familia. No pensó en eso, lo único que pensó es en matarlo, por una discusión", completó.

Con respecto al tema de la ambulancia, Federico Montero, subsecretario del ministerio provincial de Seguridad, aclaró que demoró "entre 10 y 12 minutos" desde el primer llamado, lo cual "está dentro de los tiempos de respuesta".