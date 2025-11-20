Quince años de prisión para el confeso autor de abusos a una niña

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a un hombre a 15 años de prisión por ser confeso autor del abuso sexual de la hija de su pareja, durante 3 años en Bahía Blanca.

Según la investigación, realizada por la UFIJ N° 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos sucedieron entre 2016 y 2019, cuando el acusado conoció a una mujer que tenía una hija y convivieron en dos domicilio de nuestra ciudad.

El hombre aprovechaba distintas situaciones para abusar de la pequeña, quien tenía entre 6 y 9 años de edad, a través de tocamientos que llegaron al acceso carnal y la exhibición de videos con contenido sexual.

Además, amenazaba a la niña para que no contara lo que sucedía porque, según dichos, todos iban a terminar presos.

Durante el debate, el acusado confesó ser el autor de los abusos dijo que “no encuentro ninguna explicación, no sé lo que me pasó”.

En ese sentido, los jueces entendieron que el arrepentimiento no fue sincero y efectivo en relación a la víctima por lo que no fue valorado como un atenuante, más allá de la solicitud realizada por su defensor.

El acusado fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante ambos agravados por la convivencia, y corrupción de menores.