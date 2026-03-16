Cayó un joven buscado por robo y otro con pedido de paradero

En un operativo de control realizado esta tarde en la intersección de las calles 11 de Abril y Urquiza, la policía logró la aprehensión de dos sujetos buscados por la justicia.

Alrededor de las 15.30, los efectivos interceptaron a Brian Gabriel Mendieta Pereira, de 20 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activa desde el 23 de septiembre pasado.

Mendieta Pereira está vinculado a una causa por robo, bajo la intervención del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de Guillermo Mercuri.

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Durante el mismo procedimiento, la policía identificó a un segundo individuo de 24 años. Al cotejar sus datos en el sistema informático, se constató que poseía un pedido de paradero activo con fecha del 31 de octubre pasado, con intervención del Juzgado Correccional N° 2.

Ambos fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes y quedaron a disposición de los magistrados intervinientes.