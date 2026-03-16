Y se hizo la luz: volvió la lámpara colgante bajo el puente de Fuerte Argentino y Salta
La obra de la artista visual Alicia Antich fue completamente restaurada luego de haber sido arrastrada en la trágica inundación de 2025.
Tuvieron que pasar 374 días para que el puente amarillo de Fuerte Argentino y Salta pudiera recuperar su luz.
La artista visual Alicia Antich volvió a colgar esta tarde su lámpara, denominada "Para abolir las tinieblas", que fue arrastrada durante la trágica inundación del 7 de marzo de 2025.
La obra, que volverá a encenderse cada noche bajo el arco peatonal, fue recuperada por un vecino anónimo que la cargó y la restituyó a su lugar.
Después de varios meses en el taller de Antich, pudo ser completamente restaurada.
Y desde este lunes el puente vuelve a brillar.