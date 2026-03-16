Y se hizo la luz: volvió la lámpara colgante bajo el puente de Fuerte Argentino y Salta

Tuvieron que pasar 374 días para que el puente amarillo de Fuerte Argentino y Salta pudiera recuperar su luz.

La artista visual Alicia Antich volvió a colgar esta tarde su lámpara, denominada "Para abolir las tinieblas", que fue arrastrada durante la trágica inundación del 7 de marzo de 2025.

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La obra, que volverá a encenderse cada noche bajo el arco peatonal, fue recuperada por un vecino anónimo que la cargó y la restituyó a su lugar.

Después de varios meses en el taller de Antich, pudo ser completamente restaurada.

Y desde este lunes el puente vuelve a brillar.